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هزتان أرضيتان قويتان تضربان جزيرة بالمحيط الهادي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:38 ص
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جزيرة تونغا
جزيرة تونغا
وكالات
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ذكرت وكالة فرانس برس، أن هز زلزالان قويان، جزيرة تونغا، في المحيط الهادي، ولم يعلن عن سقوط ضحايا بسببهما حتى الآن.

 

وقد أفادت الوكالة، بأن الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 6.6 درجة هز سواحل جزيرة تونغا، الواقعة في المحيط الهادئ، من دون أن يصدر تحذير بشأن إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

 

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إن الزلزال الذي ضرب تحت سطح البحر، قبالة سواحل جزيرة تونغا، وقع على بعد نحو 134 كيلومترا غربي مدينة نيافو، التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد، حسبما نقلت فرانس برس.

 

ولا يتوقع المركز الجيولوجي الأمريكي أن تخلف الهزة الأرضية أضرارا كبيرة، على الرغم من قوته، بالإضافة إلى ذلك، فإن سكان العاصمة نوكوالوفا لم يشعروا بالهزة.

 

كما استبعد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ وجود أي تهديد باحتمال حدوث موجات تسونامي.

 

وبعد عدة دقائق على الهزة الأولى، سجلت هزة أرضية ثانية، يعتقد أنها هزة ارتدادية، بقوة 5.5 درجات، وفق المرصد الأمريكي.

 

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الكلمات المفتاحية

هزتان أرضيتان جزيرة تونغا المحيط الهادي

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