هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ"8 مليون جنيه" (صورة )

حضور عرض الأزياء



حضر عرض الأزياء عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة أمل رزق، والفنانة دينا فؤاد وغيرهم، وشاركت المطربة كارمن سليمان بفقرة غنائية بعدد منغانيها الشهيرة.



هنادي مهنى تنشر صورة بالفستان



ونشرت "هنادي" صورة لها وهي مرتدية فستان الزفاف وهو من اللون ابيض الأنيق، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



تعليقات الجمهور



وتفاعل الجمهور المتابع لها والذين عبروا عن إعجابهم الشديد بالإطلالة الأنيقة بفستان الزفاف، وعن جمالها الهاديء



آخر أعمالها



جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة هنادي مهنى، في مسلسلين حكايتي وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني ومجموعة من النجوم، وأيضًا زلزال بطولة محمد رمضان، حلا شيحة وآخرين والذين تم عرضهما في الموسم الرمضاني الماضي.

أشعلت الفنانة الشابة هنادي مهنى، السوشيال ميديا بفستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء المصري أحمد حافظ، وهو مرصع بالألماس وبلغ سعره 8 مليون جنيهًا.تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لـ هنادي مهنى والتي ظهرت به ضمن فعاليات عروض أزياء"winter fashion show"، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري في القاهرة.