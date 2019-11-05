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ماني: صلاح مجنون ونتحدث لغة يفهمها العالم كله

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:53 ص
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صلاح وماني
صلاح وماني
الفجر الرياضي
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أكد الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي ، أن زميله المصري محمد صلاح، وأحد من أفضل لاعبي العالم على الإطلاق .

وقال ماني، خلال تصريحاته لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: " جنون صلاح داخل الملعب يجعله مهاجم استثنائي ويعرف كيف يفعل كل شيء".

وأشار : "سعيد لانني ألعب بجانبه ، فلغة كرة القدم تظهر للعالم أننا نتحدث بدون أي تعقيدات "

وأضاف : ميلنر أكبر محترف قابلته في مسيرتي، كل يوم يصل إلى التدريب قبل أي شخص آخر، وهو الذي يُدير الغرامات بسبب التأخير، وصعب جدًا في هذا الأمر.

وأشار السنغالي، إلى أن آدم لالانا هو "أحد قادة الفريق"، وألكسندر أرنولد "لديه رؤية استثنائية للمباراة"، بينما وصف مدربه يورجن كلوب بـ"الأب".
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي

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