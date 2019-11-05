ماني: صلاح مجنون ونتحدث لغة يفهمها العالم كله

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي ، أن زميله المصري محمد صلاح، وأحد من أفضل لاعبي العالم على الإطلاق .

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي ، أن زميله المصري محمد صلاح، وأحد من أفضل لاعبي العالم على الإطلاق .