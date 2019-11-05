عاجل.. أرسنال يحدد خليفة أوناي إيمري

أصبحت أيام أوناي إيمري معدودة داخل نادي آرسنال وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق تحت قيادته، وتعادله مؤخرًا مع ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، مما عرضه لانتقادات عنيفة، وطالب جمهور النادي بضرورة رحيله عن الفريق.





وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن نادي أرسنال أمامه 3 بدائل لخلافة "أوناي إيمري" حال الاستقرار على رحيله عن تدريب الفريق بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.





أول المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق أرسنال حال رحيل "إيمري" هو المدرب البرتغالي المميز جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد الاسباني، والذي يعلم الكرة الإنجليزية جيدًا بحكم تجاربه التدريبية السابق في البريميرليج ولن يحتاج وقتًا للتأقلم مع البطولة.





ومن المدربين المرشحين لقيادة أرسنال ايضا ميكيل ارتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، والذي اكتسب خبرات كبيرة في الفترة الأخيرة بحكم عمله مع "جوارديولا".





أما المرشح الثالث لقيادة أرسنال هو المدرب ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق وأحد أفضل المدربين في أوروبا خلال الفترة الماضية، استطاع خلال مشواره التدريبي تحقيق عدة نجاحات تجعله خيارا مثاليا لقيادة الجانرز، ولكنه يفتقد خبرة التدريب بالدوري الإنجليزي.





الجدير بالذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة.



