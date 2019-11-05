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جامعة حلوان تبحث مع جامعة بريطانية شهيرة تدريب الأطباء المصريين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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استقبل الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، البروفيسور ديريك ألدرسون، رئيس كلية الجراحين الملكية بإنجلترا لبحث أوجه التعاون بين كلية الطب بجامعة حلوان والكلية الملكية.

وخلال اللقاء قدم الدكتور ماجد نجم، نبذة تاريخية عن جامعة حلوان التي رغم حداثة تأسيسها إلا أن بعض كلياتها تزيد عمرها عن ١٠٠ عام، مثل كلية الفنون الجميلة والتربية الرياضية، بالإضافة للكليات الحديثة مثل الطب والتي تتمتع بكفاءات بشرية عالية.

كما أوضح سعى الجامعة للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الكلية الملكية وعقد بروتوكول تعاون لتدريب شباب الأطباء فى مصر.

من جانبه أشار رئيس كلية الجراحين الملكية إلى دورها الهام فى التدريب الجراحى منذ منتصف القرن الثامن عشر، وكذلك شركاتها المتعددة مع كبار الجراحين وكبرى المؤسسات الطبية، معربا عن اهتمام الكلية بدعم الشركاء عبر البحار وسعيها لتطوير ظروف وبيئة الجراحة في مختلف دول العالم.

وأعلن عن استعداد الكلية لمساعدة مصر بأفضل السبل الممكنة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتطوير الجراحة بها والمساهمة فى تأسيس نظام تعليمي متميز يقدم رعاية صحية موحدة عالية الجودة لكل المرضى على اختلاف أوضاعهم المادية.

ورافق الأستاذ الدكتور مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والأستاذ الدكتور طارق سالم وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أسامة حجازي أستاذ جراحة العظام، رئيس كلية الجراحين الملكية والوفد المرافق له، في جولة تفقدية بكلية الطب وتبع ذلك عرض للأستاذ الدكتور حاتم الجوهري، رئيس قسم الجراحة، عن أهم البرامج التدريبية للطلاب كما أشار إلى التحديات التى واجهت مستشفى بدر فى مجال البنية التحتية، وتغلبها على نقص الإمكانيات ودعمها بأحدث الأجهزة وتجهيزها بغرف عمليات حديثة آمنة (الكبسولة) وتلى ذلك مناقشة مفتوحة مع الحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

هذا، وتسعى كلية الطب بجامعة حلوان للتعاون مع كلية الجراحين الملكية لعقد دورات معتمدة في مجال الجراحة العامة، كما تنظم الكلية الملكية في مصر الشهر القادم دورة لمدة ٣ ايام عن أساسيات الجراحة العامة في كليات الطب يحضرها الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين من مختلف الجامعات.
جامعة حلوان تبحث مع جامعة بريطانية شهيرة تدريب الأطباء المصريين
جامعة حلوان تبحث مع جامعة بريطانية شهيرة تدريب الأطباء المصريين
جامعة حلوان تبحث مع جامعة بريطانية شهيرة تدريب الأطباء المصريين
جامعة حلوان تبحث مع جامعة بريطانية شهيرة تدريب الأطباء المصريين
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الكلمات المفتاحية

كلية الجراحين الملكية التربيه الرياضية أخبار

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