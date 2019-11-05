Advertisements
Advertisements
Advertisements

موهبة القرن كانت قريبة من برشلونة ومانشستر يونايتد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:32 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي جابرييل مارتينيلي من المواهب التي فرضت نفسها على العالم أجمع بشكل سريع بلا أدنى شك، حيث تم وصفه في الصحافة العالمية في الآونة الأخيرة بـ"موهبة القرن" كما أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول هو أول من أشار إلى ذلك.

وخطف جابرييل مارتينيلي صاحب 18 عام قلوب جماهير آرسنال هذا الموسم وأصبح الجميع يعلق عليه آمال كبيرة لقيادة الفريق مستقبلاً، حيث سجل 7 أهداف لغاية الآن خلال 7 مباريات خاضها في مختلف البطولات.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن مارتينيلي قدم آداء مميزا في مباراة آرسنال وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلهم قبل أن يتأهل ليفربول بركلات الترجيح فيما بعد، حيث تمكن النجم البرازيلي الشاب من تسجيل هدفين وكان أفضل لاعب في صفوف الجانرز.

وتحدث يورجن كلوب عن الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها مارتينيلي الذي يعد مكسباً كبيرأً لآرسنال، حيث قال عقب نهاية اللقاء :"أنا راضٍ عن أداء فريقي، شبابنا قدموا أداء جيد، فان دي بيرج قدم أداء مميز وكان عليه مواجهة مارتينيلي، هو في نفس سنه، لكنه أحد أبرز مواهب القرن، إنه مهاجم لا يصدق".

وأوضحت صحيفة سلورت الإسبانية أن ما جعل هذا التصريح مثيراً للاهتمام من كلوب على الرغم من أنه لم يقم أحد من الصحفيين بسؤاله عن مارتينيلي، حيث قام بالإشادة به لأنه أثار إعجابه فقط وهو أمر نادراً ما نراه من المدربين فجميعهم يتجنبون الحديث عن لاعبين في فرق أخرى إن لم يتم توجيه سؤالاً لهم بخصوصهم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم مارتينيلي ليس جديداً على الأندية الكبيرة وبالأخص على برشلونة ومانشستر يونايتد، حيث خضع اللاعب لتجارب الأداء في اللاماسيا لكن الصفقة لم تكتمل لأسباب غير معروفة إلى الآن. كما كان مارتينيلي قريباً من التوقيع لمانشستر يونايتد أيضاً، حيث تم اختبارهم في نادي الشياطين الحمر 4 مرات خلال عامي 2015 إلى 2017 وبالطبع قرر النادي في نهاية المطاف عدم التعاقد معه.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال تعاقد مع مارتينيلي في الصيف الماضي من نادي إيتوانو البرازيلي مقابل 8 ملايين يورو وكان كشافي الجانرز يتابعون اللاعب خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث بدأ الاهتمام به منذ أن كان في 14 من عمره.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مارتينيلي يتمتع بخصائص عديدة، حيث يمتلك سرعة كبيرة ومهارات جيدة أيضاً وقادر على التهديف من أي وضعية كما يمتاز بقدرته على اللعب في أي مركز ي الخط الأمامي.

وكان النجم البرازيلي الشاب صرح أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس هو قدوته في عالم كرة القدم فهو معجب كثيراً بمدى احترافية النجم البرتغالي وهذا يفسر لنا قيامه بتعلم اللغة الإنجليزية لأكثر من عامين قبل الوصول إلى الدوري الإنجليزي وتعاقده مع مدرب لياقة بدنية خاص به في السنوات الأربعة الماضية.

وقال مارتينيلي بخصوص قدوته في كرة القدم : "رونالدو هو مرجعي، ليس من أجل الآداء الرائع الذي يقدمه ولكن أيضاً من أجل العمل اليويمي الذي يقوم به".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موهبة القرن مانشستر يونايتد ليفربو برشلون اليوم البح الأهلي 7 أهداف

أخبار تهمك

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 18 ساعة

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على ترتيب الدوري الإسبانية في حالة عدم استخدام ال VAR

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 21 ساعة

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أقوى ديربي في تاريخ مانشستر سيتي

كريستيانو رونالدو يحبط ميسي في ليلته التاريخية

ألفيش يفتح النار على نيمار

سرقة لنجم برشلونة بعد مباراة ليفربول

قائمة المرشحين لأفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المنتظرة تقترب جدًا و6 نجوم يرحلون عن الملكي وصفقة تبادلية كبري مع الشياطين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

06:24 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

05:02 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status