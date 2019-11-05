موهبة القرن كانت قريبة من برشلونة ومانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي جابرييل مارتينيلي من المواهب التي فرضت نفسها على العالم أجمع بشكل سريع بلا أدنى شك، حيث تم وصفه في الصحافة العالمية في الآونة الأخيرة بـ"موهبة القرن" كما أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول هو أول من أشار إلى ذلك.





وخطف جابرييل مارتينيلي صاحب 18 عام قلوب جماهير آرسنال هذا الموسم وأصبح الجميع يعلق عليه آمال كبيرة لقيادة الفريق مستقبلاً، حيث سجل 7 أهداف لغاية الآن خلال 7 مباريات خاضها في مختلف البطولات.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن مارتينيلي قدم آداء مميزا في مباراة آرسنال وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلهم قبل أن يتأهل ليفربول بركلات الترجيح فيما بعد، حيث تمكن النجم البرازيلي الشاب من تسجيل هدفين وكان أفضل لاعب في صفوف الجانرز.





وتحدث يورجن كلوب عن الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها مارتينيلي الذي يعد مكسباً كبيرأً لآرسنال، حيث قال عقب نهاية اللقاء :"أنا راضٍ عن أداء فريقي، شبابنا قدموا أداء جيد، فان دي بيرج قدم أداء مميز وكان عليه مواجهة مارتينيلي، هو في نفس سنه، لكنه أحد أبرز مواهب القرن، إنه مهاجم لا يصدق".





وأوضحت صحيفة سلورت الإسبانية أن ما جعل هذا التصريح مثيراً للاهتمام من كلوب على الرغم من أنه لم يقم أحد من الصحفيين بسؤاله عن مارتينيلي، حيث قام بالإشادة به لأنه أثار إعجابه فقط وهو أمر نادراً ما نراه من المدربين فجميعهم يتجنبون الحديث عن لاعبين في فرق أخرى إن لم يتم توجيه سؤالاً لهم بخصوصهم.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم مارتينيلي ليس جديداً على الأندية الكبيرة وبالأخص على برشلونة ومانشستر يونايتد، حيث خضع اللاعب لتجارب الأداء في اللاماسيا لكن الصفقة لم تكتمل لأسباب غير معروفة إلى الآن. كما كان مارتينيلي قريباً من التوقيع لمانشستر يونايتد أيضاً، حيث تم اختبارهم في نادي الشياطين الحمر 4 مرات خلال عامي 2015 إلى 2017 وبالطبع قرر النادي في نهاية المطاف عدم التعاقد معه.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال تعاقد مع مارتينيلي في الصيف الماضي من نادي إيتوانو البرازيلي مقابل 8 ملايين يورو وكان كشافي الجانرز يتابعون اللاعب خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث بدأ الاهتمام به منذ أن كان في 14 من عمره.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مارتينيلي يتمتع بخصائص عديدة، حيث يمتلك سرعة كبيرة ومهارات جيدة أيضاً وقادر على التهديف من أي وضعية كما يمتاز بقدرته على اللعب في أي مركز ي الخط الأمامي.





وكان النجم البرازيلي الشاب صرح أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس هو قدوته في عالم كرة القدم فهو معجب كثيراً بمدى احترافية النجم البرتغالي وهذا يفسر لنا قيامه بتعلم اللغة الإنجليزية لأكثر من عامين قبل الوصول إلى الدوري الإنجليزي وتعاقده مع مدرب لياقة بدنية خاص به في السنوات الأربعة الماضية.





وقال مارتينيلي بخصوص قدوته في كرة القدم : "رونالدو هو مرجعي، ليس من أجل الآداء الرائع الذي يقدمه ولكن أيضاً من أجل العمل اليويمي الذي يقوم به".



