برشلونة يدعم لاعبيه قبل الإعلان عن أفضل لاعب في العالم

حرص نادي برشلونة الاسباني على وضع صورة كبيرة للاعبين الخمسة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك علي جدران ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.





وتواجد 4 لاعبين ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" خلال الفترة الماضية، واللاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، وفرينكي دي يونج وحارس المرمي العملاق أندريه تير شتيجن.





وساهم الثنائي ميسي وتير شتيجن في تتويج برشلونة بالدوري الاسباني الموسم الماضي، بينما فشل الفريق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا بعدما خرج من الدور نصف النهائي، وانضم الثنائي جريزمان ودي يونج لصفوف الفريق في الصيف الماضي، ونجح الأخير في تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب هولندا.





ولم يقتصر تفوق نادي برشلونة بالنسبة للاعبين الرجال فقط، بل تواجدت أيضًا اللاعب ليكي مارتينز ضمن اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة بالعالم، حيث ساهمت "مارتينيز" في حصول الفريق الكتالوني على وصافة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.





الجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 2 ديسمبر المقبل.



