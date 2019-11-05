Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يدعم لاعبيه قبل الإعلان عن أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
علاء خليف
Advertisements
حرص نادي برشلونة الاسباني على وضع صورة كبيرة للاعبين الخمسة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذلك علي جدران ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وتواجد 4 لاعبين ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" خلال الفترة الماضية، واللاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، وفرينكي دي يونج وحارس المرمي العملاق أندريه تير شتيجن.

وساهم الثنائي ميسي وتير شتيجن في تتويج برشلونة بالدوري الاسباني الموسم الماضي، بينما فشل الفريق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا بعدما خرج من الدور نصف النهائي، وانضم الثنائي جريزمان ودي يونج لصفوف الفريق في الصيف الماضي، ونجح الأخير في تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخب هولندا.

ولم يقتصر تفوق نادي برشلونة بالنسبة للاعبين الرجال فقط، بل تواجدت أيضًا اللاعب ليكي مارتينز ضمن اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة بالعالم، حيث ساهمت "مارتينيز" في حصول الفريق الكتالوني على وصافة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 2 ديسمبر المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرانس فوتبول حفل توزيع الجوائز برشلونة برشلون اليوم إسبانيا اليوم الليلة

أخبار تهمك

انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

منذ حوالي 3 ساعات

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على ترتيب الدوري الإسبانية في حالة عدم استخدام ال VAR

منذ ساعتين

مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي ونيمار وزميل صلاح في قائمة المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية"

فرانس فوتبول تعلن موعد حفل جائزة الكرة الذهبية وأسماء المرشحين

الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية «بالون دور»

ماني عن تواجده في قائمة فرانس فوتبول: هذا حلمي

نجم ريال مدريد يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

البالون دور تصدم برشلونة وريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة إنشاء استاد الأهلي وموقفه من الزمالك

أمطار وسحب وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

06:24 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

عاجل.. أزمة جديدة داخل الأهلي قبل مباراة النجم الساحلي

05:02 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status