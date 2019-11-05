الرئيس الصيني يعد بفتح تدريجي للأسواق أمام الاستثمار

وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمزيد من الخطوات التدريجية لفتح الأسواق في بداية معرض الاستيراد اليوم الثلاثاء، لكن لا توجد مبادرات كبيرة لتخفيف الشكاوى المتعلقة بسياسة التكنولوجيا وغيرها من المثيرات التي أشعلت حربًا جمركية مع واشنطن.



تحدث "شي" في افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد السنوي الثاني، والذي يهدف إلى تهدئة شركاء بكين التجاريين من خلال عرض سوق الواردات الضخمة والمتنامية. تقول الجهة المنظمة إنها تضم أكثر من 3000 شركة من 150 دولة ومنطقة.



وقال "شي" في خطاب أمام جمهور من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء من اليونان وجامايكا وصربيا "الباب الذي تفتحه الصين سينفتح بشكا اكبر وأوسع".



أكد "شي" على وعوده بتخفيض القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي والعرض الذي تم تقديمه لأول مرة في يونيو لتسريع العمل على معاهدة الاستثمار بين الصين وأوروبا.



لقد سهلت بكين وصول الأجانب إلى مستهلكيها، لكن لا تعالج التغييرات شكاوى الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من سياسات التكنولوجيا الصينية وغيرها من المثيرات التي أشعلت الحرب التجارية.



رحبت مجموعات الأعمال بوصول أكبر إلى المستهلكين الصينيين، لكنها عبرت عن شعورها بالإحباط لأن بكين تعمل على تسهيل الوصول إلى الصناعات في وقت واحد بدلًا من فتح اقتصادها.

و في يوم الاثنين، أوضح مسؤول صيني إنه قد تحققت انفراجة كبري في مفاوضات لإبرام اتفاق تجاري على نطاق آسيا سيكون أكبر صفقة تجارية في العالم، على الرغم من قوله إن المشاورات مع الهند ما زالت مستمرة.



صرح نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشينغ بأنه سيتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق من اليوم من قبل القادة الذين يحضرون قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في بانكوك.



وكانت تايلاند، البلد المضيف، قد ذكرت في وقت سابق أن الصفقة ستكون جاهزة للتوقيع في عام 2020.



وأضاف لو إن هناك "بعض القضايا العالقة التي سيتم الانتهاء منها بحلول هذا العام" وتابع قائلا أنه "عندما تكون الهند جاهزة، سيتم الترحيب بانضمامها".



تضم الكتلة المتصورة 10 اعضاء من الاسيان بالاضافة الى الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند واستراليا ونيوزيلندا



وقد قالت نيوزيلندا اليوم الاثنين إنها أبرمت صفقة لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع الصين التي كانت قيد المفاوضات منذ سنوات.



وقالت وزارة التجارة في بيان إن الاتفاقية التي تمت ترقيتها ستجعل التصدير إلى الصين أسهل ويقلل من تكاليف الامتثال لصادرات نيوزيلندا بملايين الدولارات كل عام.



وأضافت أن التحديث سيضمن أن تتمتع جميع منتجات الأخشاب والورق النيوزيلندية إلى الصين بميزة تفضيلية على مدى السنوات العشر القادمة.



وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في البيان الصادر بعد اجتماعها الثنائي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تايلاند في قمة شرق آسيا: "هذا يضمن أن اتفاقية التجارة الحرة التي تمت ترقيتها ستظل الأفضل التي عقدتها الصين مع أي بلد".



وأضاف البيان ان الترقية تضمن ايضا التزام بكين بتعزيز الحماية البيئية وضمان عدم استخدام المعايير البيئية لاغراض الحماية التجارية.



كانت نيوزيلندا أول دولة متقدمة توقع اتفاقية تجارة حرة مع الصين في عام 2008، وقد عملت مع بكين لرفع مستوى الاتفاقية خلال السنوات الثلاث الماضية.



تعد الصين أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 32 مليار دولار نيوزيلندي (21 مليار دولار).



وقد تعثرت العلاقات في ظل حكومة ائتلاف أردرن بعد أن انتقدت إقراض الصين لمنطقة المحيط الهادئ، ورفضت محاولة للسماح لشركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية بالمشاركة في شبكة 5G المخطط لها في البلاد. ومع ذلك، تحسنت العلاقات بعد رحلة أردرن إلى بكين في وقت سابق من هذا العام.



قالت نيوزيلندا إنه تم الحفاظ على الشروط الحالية الخاصة بتجارة الألبان في هذه الترقية، مع إلغاء جميع التعريفات الوقائية في غضون ما يزيد قليلًا عن عامين بالنسبة لمعظم المنتجات، وأربع سنوات لمسحوق الحليب.



وقال البيان إن الخطوات التالية تشمل التحقق القانوني من نص المشروع، مع توقيع وإصدار النص المتوقع في أوائل عام 2020.



