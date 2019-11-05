جوارديولا يوضح حقيقة جاهزية نجم مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حقيقة جاهزية الإسباني دافيد سيلفا نجم الفريق لمواجهة ليفربول المرتقب الأسبوع المقبل بالإضافة إلى أتالانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل وذلك قبل المواجهة المرتقبة مع ليفربول على ملعب أنفيلد الأحد المقبل في قمة الدوري الإنجليزي.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عن إمكانية لحاق سيلفا للمباراتين: "لاأعتقد ذلك، لم أتحدث مع الطبيب بعد ولكن سيلفا لديه بعض المشاكل العضلية ولا يمكنه اللعب".





وأضاف : "لقد أخبرني قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول لمباراة ساوثامبتون بأنه يعاني من مشكلة عضلية".





واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً : "عادة تحتاج مثل هذه المشاكل العضلية من 10 إلى 12 يوما للشفاء منها".





ولم يخسر ليفربول أي مباراة في الدوري هذا الموسم ليصل إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





وأعلن لاعب خط الوسط دافيد سيلفا العام الماضي اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الإسباني لكرة القدم الذي منحه كل شيء وذلك بعد مسيرة طويلة اختتمها في نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.





وقال نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في رسالة نشرت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المنتخب، أنه احتاج الى أيام وأسابيع من التفكير والتحليل لاتخاذ قرار وضع حد لمسيرته مع المنتخب الوطني.





وأضاف النجم الإسباني والذي شارك مع إسبانيا في نهائيات مونديال روسيا 2018 قبل الخروج من الدور ثمن النهائي على يد المنتخب الروسي بأنه عاش وحلم مع منتخب سيتذكره دائما.





ويعتبر سيلفا هو ثالث لاعب يعلن اعتزاله اللعب دوليا مع إسبانيا بعد نهائيات مونديال 2018 ، حيث سبقه إلى ذلك أندريس إنييستا النجم السابق لنادي برشلونة ومدافع الأخير جيرار بيكي.



