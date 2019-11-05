جمال الغندور يكشف سبب تطور أداء الحكام في الدوري.. ويؤكد لا توجد أخطاء

صرح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، جمال الغندور، أن الحكم محمود البنا، أحد أفضل الحكام في مصر خلال الفترة الحالية، جاء ذلك خلال دفاع الغندور عن أداء لجنة الحكام هذا الموسم خلال إستضافته، ببرنامج الماتش المذاع على فضائية صدي البلد.









وأكمل الغندور حديثه: " لم نري إلي اليوم أخطاء مؤثرة منذ إنطلاق الدوري ووصولاً إلي الجولة الخامسة من البطولة المحلية، وهو ما يركد مدي تطور مستوي التحكيم المصري خلال الفترى الماضية .





وتطرق رئيس لجنة الحاكم بالإتحاد المصري لكرة القدم، للحديث عن أخطاء التحكيم في مواجهتي الزمالك والمقاصة، والإتحاد ودجلة قائلاً:" وجدت بعض الأخطاء في مباراتي الاتحاد السكندري مع وادي دجلة، والزمالك مع مصر المقاصة، لكن لن تجكم هذه الأخطاء على مسيرة التحكيم ككل، فهي في نهاية المطاف نسبة أخطاء طبيعية وليست مرتفعة، ونسعى إلى تخفيضها».





وإختتم الغندور تصريحاته مؤكداً أنه لم تشهد الساحة الرياضية مؤخراً أي أخطاء تحكيمية مؤثرة خلال مباريات الخمس أسابيع الأولي من الدوري المصري الممتاز، مشيراً أن لجنة التحكيم تعمل ما في وسعها للنيل من الأخطاء، وتقوم بتدريب ورفع الكفائة التحكيمية لكل روادها خلال الفترة المقبلة، وما وصل له الحكام من مستوي هو بفضل العمل الجاد في الفترة الماضية أيضاً .





وفي سياق منفصل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بأن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أيام الإثنين أو الثلاثاء أفضل للحكام الأجانب.





وقال الغندور: " تواصلنا مع عدد كبير من الاتحادات من أجل الاتفاق مع حكام أجانب لتحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قبل تأجيلها".





موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات تليفزيونيه عبر قناة الحدث مع الإعلاميه لميس الحديدي، قائلاً :" أقمنا قرعة غير موجهة للدوري وأوضحنا فيها موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير".

وأشار الجنايني في حديثه أن تأجيل لقاء القمة جاء بسبب قرار أمني وأن علي الجميع محاسبته في حال تأجيل اى مباراة بعد مكالمة من رئيس اى نادي أو طبقا لرغبة اى شخص.

وكشف الجنايني عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قائلاً :"ستقام في نهاية الدور الأول لأن هذا أول موعد متاح لها بسبب التزامنا التام باستكمال الدوري عقب التوقف من الجولة الخامسة وبالترتيب المُعلن عنه من قبل".







وأضاف :"إقامة مباراة القمة الإثنين أو الثلاثاء أفضل لأن الحكام الأجانب مرتبطين بمباريات الدوريات في بلادهم".





واختتم الغندور تصريحاته قائلاً :"لن نستطيع تحقيق العدالة بنسبة 100% لأنه هناك الكثير من الحكام الممتازين".



