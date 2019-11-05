برشلونة يستهدف موهبة الدوري الإنجليزي

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع موهبة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





مهاجم أرسنال على ردار برشلونة





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع جابرييل مارتينيلي مهاجم نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع مارتينيلي في يناير القادم لتدعيم خط هجوم الفريق الفترة القادمة.





مشاركات مارتينيلي مع نادي أرسنال





وقد شارك جابرييل مارتينيلي في 11 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف ولم يصنع أي هدف أخر.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني





ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





بينما يتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.





موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج وملعب اللقاء





يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج التشيكي اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسلافيا براج

وستذاع مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم بدوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دارجي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد سلافيا براج

حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لنجليت – ألبا خط الوسط: دي يونج – بوسكستس – أرثور خط الهجوم: ميسي – سواريز - جريزمان

مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة وسلافيا براج في المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي إنتر ميلان ونادي بوروسيا دورتموند.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي سلافيا براج في المركز الرابع برصيد نقطة وحيده.







