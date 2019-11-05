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أزارو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:39 ص
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ازارو
ازارو
الفجر الرياضي
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أعرب الدولي المغربى وليد أزارو تجم الفريق الأول للنادي الأهلي، عن سعادته بتواجده بين جدران القلعة الحمراء و أن الحديث رحيل خلال الفترة المقبلة عن القلعة الحمراء أمر يعيد تماماً عن الحقيقية وأنه لا يملكعروض رسمية حتى الآن.

وقال أزارو خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى" تجربتي الحالية الاحترافية مع الأهلي عظيمة وإن كنت أحلم باللعب في أوروبا فالقلعة الحمراء هو أفضل الطرق لتحقيق هذا الحلم .

وأكد المغربي أزارو الجهاز الفنى الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر حقق نقله حقيقية في آداء الفريق وهدفهم جميعاً هو التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم .

وناشد وليد أزارو جمهور الأهلي يدعمه ومساندته بجانب زملاؤه خلال المباريات وعدم الهجوم عقب أهدار الفرص ويؤكد أنه غير مقصود منه على الاطلاق ويتمنى تسجيل الاهداف دائما لاسعاد الجمهور الحمراء وحصد البطولات وهذا الامر طبيعى داخل فريق الأهلى.

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فايلر صفقات يناير الدوري المصري الاهلي احتراف أزارو أزارو

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