أزارو يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

أعرب الدولي المغربى وليد أزارو تجم الفريق الأول للنادي الأهلي، عن سعادته بتواجده بين جدران القلعة الحمراء و أن الحديث رحيل خلال الفترة المقبلة عن القلعة الحمراء أمر يعيد تماماً عن الحقيقية وأنه لا يملكعروض رسمية حتى الآن.