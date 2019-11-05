عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن عن مدرب ألميريا الجديد

أعلن نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، تعيين الإسباني جوتي لاعب ريال مدريد السابق مدرياً فنياً للفريق، وذلك بعد رحيل مدربه بيدرو إيمانويل، بعد اتفاق الطرفين على فسخ التعاقد.



ونشر المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة لنجم الملكي السابق جوتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك





ورحب الحساب الرسمي لنادي ألميريا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بالمدير الفني الجديد للفريق .

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع كبير في أداء ونتائج الفريق الذي أبرم العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 5 مباريات، وتعادل في 4 مباريات.



ويحتل ألميريا الباحث عن العودة لدوري الأضواء في الموسم الجديد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 24 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن فريق قادش صاحب المركز الأول.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر مساء أمس الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه مع