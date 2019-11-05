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برشلونة مهدد بفقدان نجمه ضد سلافيا براج

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية، غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة فريقه ضد سلافيا براج التشيكي، بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت تقارير، أن الفرنسي عثملن ديمبلي لن يشارك رفقة زملائه خلال تلك المباراة، بسبب عدم معافاته بالشكل الكامل من الإصابة الأخيرة.

وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" مساء أمس، أن ديمبيلي ليس جاهزاً للمشاركة أساسياً أو حتى لعب مباراة كاملة ضد مباراة سلافيا براغ ، وذلك خوفاً من تجدد اصابته في عضلة ذات الرأسين الفخدية.

ويستضيف برشلونة نظيره سلافيا براج التشيكي، على ملعب كامب نو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

ويحتل برشلونة صدارة مجموعته على حساب إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند، ويحتاج للفوز على سلافيا لضمان تأهله للدور المقبل، حيث فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

قائمة برشلونة لمواجهة سلافيا براج التشيكي
أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة نظيره سلافيا براج التشيكي غدًأ الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة غياب البرازيلي أرثور لاعب الوسط بقرار فني، بجانب المصاب لويس سواريز، فيما عاد الفرنسي صامويل أومتيتي بعد التعافي من الإصابة، نفس الأمر للفرنسي الأخر عثمان ديمبلي.

وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - أنطوان جريزمان - جوري ألبا - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - أومتيتي - بيريز - أنسو فاتي.


فالفيردي يتحدث عن مواجهة سلافيا براج
تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نتوقع نفس الأداء من سلافيا، مثلما فعلوا في ميلانو، إنهم دائما ما يحافظون على هويتهم".

وتابع :"هم في صدارة ترتيب دوريهم، وتقريبا كادوا يفوزون في ميلانو، نتوقع مباراة مماثلة، مع قوة بدنية كبيرة، وهم سوف يعتمدون على المرتدات أيضًا".

وأضاف :"إصابة سواريز ليست خطيرة، يوم الغد لن يلعب، سنرى يوم السبت كيف سيكون، هي ليست مثل الاصابة الاخيرة، لا يوجد خطورة".

وزاد :"إمكانية اللعب بطريقة أو بأخرى موجودة، يجب أن نبحث عن حلول، لكننا نحتاج إلى أشخاص في الداخل، لأننا نحتاج إلى الذهاب للأمام مع الكرة، في بعض الأحيان نواجه مشكلة في التمريرة التي تكسر الخطوط، لكننا نبحث عن حلول في مخطط مماثل".

وواصل :"المدرب هو المسوؤل دائما عن الفريق، وهو المسؤول عن الخسارة".

وأشار :"لقد غيرنا السلسلة خارج الديار، وحققنا مؤخرا ثلاثة انتصارات، وأعدنا توجيه الدفة، ولكن الان خسرنا في ليفانتي، وهذا لا يعني أننا سنستمر في الخسارة، يجب علينا ان نعود إلى سلسلة الفوز خارج الديار كما كنا نفعل قبل مباراة ليفانتي".

وأردف :"آمل أن أستعيد نغمة الفوز، وصحيح أنه يتعين علينا تحسين بعض الجوانب".
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