برشلونة مهدد بفقدان نجمه ضد سلافيا براج

أكدت تقارير صحفية، غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة فريقه ضد سلافيا براج التشيكي، بدوري أبطال أوروبا.





وأوضحت تقارير، أن الفرنسي عثملن ديمبلي لن يشارك رفقة زملائه خلال تلك المباراة، بسبب عدم معافاته بالشكل الكامل من الإصابة الأخيرة.





وقالت إذاعة "راديو كتالونيا" مساء أمس، أن ديمبيلي ليس جاهزاً للمشاركة أساسياً أو حتى لعب مباراة كاملة ضد مباراة سلافيا براغ ، وذلك خوفاً من تجدد اصابته في عضلة ذات الرأسين الفخدية.





ويستضيف برشلونة نظيره سلافيا براج التشيكي، على ملعب كامب نو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.





ويحتل برشلونة صدارة مجموعته على حساب إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند، ويحتاج للفوز على سلافيا لضمان تأهله للدور المقبل، حيث فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.





قائمة برشلونة لمواجهة سلافيا براج التشيكي