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رسميا.. الولايات المتحدة تبدأ الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، بدء الإجراءات الرسمية للانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ، وأرسلت بلاغًا رسميًا إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده بدأت اليوم عملية الانسحاب وأرسلت بموجب شروط هذا الاتفاق، بلاغا رسميا إلى الأمم المتحدة بشأن الانسحاب، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد على إرسال البلاغ الرسمي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن قرار انسحاب بلاده من الاتفاق في 2 يونيو 2017، وسط انتقادات دولية واسعة لهذه الخطوة، إلا أن إطلاق العملية الرسمية للخروج من هذه الوثيقة كان ممكنا، بموجب شروطها، في 4 نوفمبر 2019.

ويلزم اتفاق باريس للمناخ الدول الموقعة عليه وهي 195 دولة، بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 26 و28% مقارنة بمعدلها في العام 2005.
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الكلمات المفتاحية

ترامب الولايات المتحدة المناخ اتفاقية باريس

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