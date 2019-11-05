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اليوم .. مرافعة الدفاع عن متهم بـ"اقتحام قسم مدينة نصر "

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:56 ص
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بوابة الفجر
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تستمع اليوم الثلاثاء الدائرة الثامنة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره لمرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، خالد حماد، وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في 1482013 بـدائرة قسـم شرطـة مدينة نصر أوَّل بمحافظة القاهرة
اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر ومُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامَّة والخاصَّة وتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النُظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك بإستخدام القوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات كون المتهم الحادي والعشرين طفلًا جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر.
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الكلمات المفتاحية

محاكمة متهم قسم مدينة نصر اقتحام مدينة نصر إرهاب

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