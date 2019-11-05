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ترتيب مجموعة برشلونة قبل مواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:33 ص
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برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع فريق سلافيا براج اليوم الثلاثاء 5 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة برشلونة ضد سلافيا براج :-

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة مع فريق سلافيا براج في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب.


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سلافيا براج :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها الحصرية على قمري النايل سات والعرب سات، بينما ستذاع المباراة بين فريق برشلونة وفريق سلافيا براج عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.


التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد سلافيا براج :-

ويدخل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بالقوة الضاربة للفريق خاصة بعد الخسارة الأخيرة للفريق ضد ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في بطولة الدوري الإسباني.

ويأتي التشكيل المتوقع للبارسا كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج.

خط الهجوم : جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.


ترتيب مجموعة البارسا قبل الجولة الرابعة :-

1- برشلونة 7 نقاط.

2- إنتر ميلان 4 نقاط.

3- بوروسيا دورتموند 4 نقاط.

4- سلافيا براج نقطة واحدة.


وكان فريق برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على فريقي إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج بنفس النتيجة 2-1، بينما تعادل مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0 في بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي انتصاره الوحيد في دور المجموعات حتى الآن على فريق بوروسيا دورتموند خلال الجولة الماضية على ملعب السان سيرو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما كان قد تعادل مع فريق سلافيا براج، وخسر من برشلونة على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية.
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الكلمات المفتاحية

موعد برشلونة ضد سلافيا براج دوري ابطال اوروبا برشلونة

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