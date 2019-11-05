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مطران بوروندي للروم الأرثوذكس يلتقي حاكم المقاطعة الشرقية من رواندا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:29 ص
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لقاء الأنبا أنطونيوس ومطران بوروندي
لقاء الأنبا أنطونيوس ومطران بوروندي
حازم رفعت
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قال الأنبا أنطونيوس نيقولا، مطران طنطا والغربية "أرموبوليس"، المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، إن المتروبوليت إينوسنتيوس بياكاتوندا، مطران بوروندي ورواندا شرق الكونغو للروم الأرثوذكس التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، التقى الاثنين، مع حاكم المقاطعة الشرقية من رواندا السيد Mufurukye Fred في مكتبه.


وأضاف الأنبا أنطونيوس نيقولا، مطران طنطا والغربية "ارموبوليس إن اللقاء دار حول مناقشة الشراكة الجيدة للكنيسة الأرثوذكسية مع حكومة رواندا، خاصة مع المنطقة الشرقية بسبب وجود العديد من الرعايا هناك، كما تتركز فيها أنشطة الكنيسة، رغم وجود مؤمنين للكنيسة الأرثوذكسية في جميع مقاطعات رواندا.

جاء ذلك في بيان رسمي، عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لكنيسة الروم الأرثوذكس، التي يديرها الأنبا أنطونيوس نيقولا، مطران الغربية "ارموبوليس"، و متحدثها الرسمي.

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الكلمات المفتاحية

كنيسة الروم الارثوذكس حاكم المقاطعة الشرقية من رواندا الأنبا أنطونيوس

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