Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة تشيلسي وأياكس اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:42 ص
Advertisements
تشيلسي وأياكس
تشيلسي وأياكس
محمد الصو
Advertisements
يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي وأياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا

ويحل أياكس ضيفا ثقيلا على تشيلسي، بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيسلي وأياكس الهولندي

وتذاع مباراة تشيلسي وأياكس بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports الناقل الحصري لدوري الأبطال.


موقف الفريقين بجدول الترتيب

ويحتل تشيلسي الصدارة برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة، ويأتي أياكس ثانيا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ثم يحل فالنسيا الإسباني ثالثا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة وفي مؤخرة الجدول يقبع ليل الفرنسي برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر دوري الابطال تشيلسي وأياكس تشيلسي اليوم بطولات الدوري العام اليوم أمم إفريقيا

أخبار تهمك

الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من مباحثات سد النهضة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل بمنزل ممثلة شهيرة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 17 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر beIN SPORTS HD 4

موعد مباراة يوفنتوس ولوموكوتيف موسكو اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر beIN NOW

اياكس ضد تشيلسي.. الدفاع الإنجليزي يتفوق على الهجوم الهولندي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

11:20 م

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

06:48 م

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status