موعد مباراة تشيلسي وأياكس اليوم الثلاثاء 5-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة تشيلسي وأياكس الهولندي بدوري أبطال أوروبا





ويحل أياكس ضيفا ثقيلا على تشيلسي، بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة تشيسلي وأياكس الهولندي





وتذاع مباراة تشيلسي وأياكس بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports الناقل الحصري لدوري الأبطال.









موقف الفريقين بجدول الترتيب





ويحتل تشيلسي الصدارة برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة، ويأتي أياكس ثانيا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ثم يحل فالنسيا الإسباني ثالثا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة وفي مؤخرة الجدول يقبع ليل الفرنسي برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين.



