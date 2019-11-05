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عمرو يوسف وكندة علوش يشاركان محمد حماقي حفل عيد ميلاده (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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حرص الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، على حضور عيد ميلاد النجم محمد حماقي، وتهنئته بعيد ميلاده الـ 44.

وأقيم حفل عيد الميلاد بحضور زوجته نهلة  وعدد كبير من نجوم الفن إضافة إلى الشاعر اأمير طعيمة.

نبذة عن حماقي
يعد الفنان محمد حماقى من أشهر المطربين المصريين، حصل على العديد من الجوائز، منها الأسطوانة البلاتينية عن تحقيق ألبومه "خلص الكلام"، أعلى مبيعات فى الشرق الأوسط فى ٢٠٠٦، أضف إلى ذلك جائزة "الباما" العالمية كأفضل مطرب في الشرق الأوسط و جائز أفضل مطرب عربى من مهرجان جوائز "تايكى".

يحمس جمهوره
وكان قد حمس النجم محمد حماقي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوضح صورة له تحتها سؤال باللغة بالإنجليزية.

حيث سألهم السؤال الحماسي "هل أنتم مستعدون؟"، قاصدا بهذا فريقه ومتابعي برنامج ذا فويس.

حيث اكتمل فريق حماقي عضو لجنة التحكيم في ذا فويس.
  
وتفاعل متابعوا الفنان الشهير حماقى مع صورتهو تعليقه، وذلك بتعليقات التشجيع له

لجنة ذا فويس5
وتضم لجنة التحكيم ذا فويس في موسمه الخماس، كلاً من الديفا سميرة سعيد والنجمة أحلام والنجم محمد حماقي والسوبر ستار راغب علامة.

ويعد برنامج "ذا فويس"، من أهم برامج اكتشاف المواهب و المسابقات وأشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية.

موقف مؤثر لحماقى فى ذا فويس
وشهد البرنامج العديد من المواقف ما بين الكوميدية والحزينة والمؤثرة، مثل موقف المتسابقة وئام.

تأثر الجميع بالمسابقة وئام، التى ظهرت على المسرح جالسة كرسي متحرك.

وتوجه الفنان حماقي عضو لجنة التحكيم للمتسابقة وئام أثناء غنائها، وجلس على الأرض بجانبها قبل يدها وسط بكاءه.

اختارته المتسابقة أن تنضم لفريق حماقي، وكتب حماقي عبر حسابه على "تويتر" أن وئام هزت مشاعر الجميع وأثرت فيهم بتحديها لكل ظروفها.

دعابات ذا فويس
حولت الفنانة أحلام بخفة ظلها موقف حماقى تجاه وئام، من حالة الحزن إلى دعابة ضاحكة.

حيث نشرت الفنانة أحلام فى وقت سابق و هى احد اعضاء لجنة التحكيم فى ذا فويس ، صورتها وهي تقف إلى جوار حماقي محاولة تهدئته بعد بكاءه تأثرا بحالة وئام، وعلقت عليها مداعبة حماقي لا تبكي أنت كمان فريقك جيد لكن ليس مثل فريقي.

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