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ليس دليل على العذرية.. هبة قطب تكشف مفاجأة عن "غشاء البكارة" (فيديو)

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:25 ص
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هبة قطب
هبة قطب
نعيم يوسف
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كشفت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، أن التساؤل حول عدم فض غشاء البكارة بسبب وجود "غشاء مطاطي" هو سؤال مكرر "بشكل غير طبيعي"، موضحة أن ثلث الأسئلة التي تأتي لها عبر صفحتها يخص هذا الأمر.

وأوضحت "قطب"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن هناك 7 أنواع من أغشية البكارة، و30% من الفتيات يتم اللقاء الجنسي بدون نزيف، وهذا يعني أن هناك فتاة بين كل ثلاثة أو أربعة فتيات يحدث معها ذلك، رغم ذلك هناك ثقافة متحكمة في عقول الناس، أنه لابد من حدوث نزيف ويفضلون أن يكون كثيرًا.

وشددت استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، على أن غشاء البكارة ليس له علاقة بأن الفتاة بكر أو غير بكر، معقبة: "هو مش دليل على حاجة"، مؤكدة أنه لا يوجد شيء قاطع، ولا يجب اختزال معنى العفة في غشاء البكارة فقط، موضحة أنه لا يوجد نص ديني واحد، حتى في كل الأديان يربط بين العفة وغشاء البكارة.

ولفتت إلى أن الغشاء المطاطي لا يؤثر على الإنجاب أو القدرة على ممارسة العلاقة الزوجية، وإذا حملت الزوجة وولدت ولادة طبيعية سيتم فضه.

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