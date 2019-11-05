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بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس اليوم

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانها، أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبروده ليلًا.

كما حذرت الأرصاد، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، ومن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد، والتي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا، لافتة إلى أن الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

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