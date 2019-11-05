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شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:03 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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انهار قبل قليل الجزء الثاني من مصنع أبو حوا للدراجات البخارية بقليوب، جراء الحريق الذي نشب به منذ أمس الإثنين، والتي تعكف قوات الحماية المدنية على إطفائه منذ أكثر من 7ساعات وحتى الآن.


ويتواجد محافظ القليوبية الدكتور علاء مرزوق، في موقع الحريق ويشرف بنفسه على أعمال إخماد الحريق لمنع امتداده يرافقه اللواء محمد جبر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، واللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنيه بالقليوبية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والإسعاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


وأصدر محافظ القليوبية توجيهات بتوفير ٣٠ سيارة إطفاء، إلى جانب الاستعانة بالقوات المسلحة وشركات البترول، في محاولة لإطفاء حريق مخزن للبطاريات القابلة للاشتعال تابع لشركة دراجات بخارية في مدينة قليوب.


وكان المحافظ ومدير الأمن اللواء طارق عجيز انتقلا إلى موقع الحريق، فور وقوعه للوقوف على عملية السيطرة عليه.


وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه في نحو الساعة الخامسة مساء اليوم اندلع الحريق بالمخزن القائم على مساحة ٢٠٠ متر، ثم امتد على مساحة ٤٢٠٠ متر، بفعل مكوناته القابلة للاشتعال.


وأضاف المحافظ أن الحريق وصل إلى الطوابق الثلاثة الأولى للمخزن، نافيًا وجود خسائر في الأرواح أو إصابات، فيما أشار إلى أن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على النيران ومنع وصولها للمنطقة الصناعية المجاورة.

واكد أن المواد المشتعلة بالمخزن شديدة الاشتعال حالت دون السيطرة عليه.
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
شاهد.. انهيار كامل لمصنع قليوب عقب محاولات إخماد نيرانه
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