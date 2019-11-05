محمد الحلو يشعل حفله في ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية (صور)

صعد المطرب محمد الحلو، قبل قليل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتقديم فقرته الغنائية في ختام ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الطرب الأصيل.





وتوجه "الحلو" خلال كلمته، بالشكر لصناع المهرجان والجمهور، وبعدها قدم عدد من أغنياته الشهيرة، منها "أهيم شوقا، الوسية، زيزينيا، ياحبيبي كان زمان، بتلوموني ليه، عظيمة يامصر، وحياتك يا حبيبي، حبايب مصر"، والتي تفاعل معه الحاضرين بشكل كبير.





فعاليات الدورة الثامنة والعشرون

وتستمر فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور حتى ١١ نوفمبر الجاري، وتضم 37 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان.





وتأتي حفلات المهرجان على النحو التالي:

الثلاثاء 5 نوفمبر، يحيي الحفل الأول الفنان فرات قدوري "العراق"، والحفل الثاني الفنانة سوما "مصر"، يعقبه حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر "مصر"، بقيادة الموسيقار مصطفى حلمي.





الأربعاء 6 نوفمبر، حفل الفنانة أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات.





الخميس 7 نوفمبر، صولو عود الدكتور ممدوح الجبالي "مصر"، ثم حفل الفنانة ريهام عبدالحكيم "مصر"، يعقبه صولو "تشيللو" عماد عاشور، ثم حفل الفنان علي الحجار، قيادة المسترو أحمد عامر.