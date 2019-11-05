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كلوب يهاجم جوارديولا بسبب ماني

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:37 ص
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كلوب وجوارديولا
كلوب وجوارديولا
حسام مجدي
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رد يورجن كلوب مدب نادي ليفربول الإنجليزي على مهاجم بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي للسنغالي ساديو ماني نجم الريدز.

جوارديولا يهاجم ماني

وكان جوارديولا قد اتهم ساديو ماني نجم نادي ليفربول بأنه يقوم بالغطس في منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء.

كلوب يرد على جوارديولا

وقال كلوب في تصريحات صحفية ردا على جوارديولا: "لست في مزاج للرد على مدرب مانشستر سيتي في الوقت الحالي، لست متأكدًا أنه يتحدث عن ساديو ماني فقط".

وتابع: "لا أعرف كيف كان بإمكانه أن يعرف بما حدث بعد وقت قصير من اللعبة، لكنني يمكنني القول إن ساديو ليس غطاسًا".

وأضاف كلوب: "كان هناك التحام في مواجهة أستون فيلا ولم تكن هناك ضربة جزاء، لكن كان هناك التحام، لو حدث هذا الأمر مع السيتي بالطبع سيطالبون بضربة جزاء".

موعد مباراة ليفربول

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي جينك غدا الإثنين 4 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ليفربول في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.
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