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ديسابر يرفض إرسال لاعبي بيراميدز لمنتخب مصر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
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ديسابر
ديسابر
محمد جمال
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قام الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى لنادي بيراميدز برفض إرسال لاعبيه الدوليين لمنتخب مصر الذى يستعد لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وتعد ذلك الواقعه غريبة علي الكرة المصرية، أن يرفض مدرب إرسال لاعبيه لمعسكر المنتخب، والتمسك بإرسالهم للمنتخب في الموعد المحدد من الأجندة الدوليه اى قبل المباراة الرسمية بثلاث أيام رغم قرار توقف الدوري المصري، وذلك يعنى إرسال لاعبو بيراميدز لصفوف منتخب مصر يوم 11 نوفمبر اى قبل مباراة مصر وكنيا بثلاث أيام فقط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد قرر تأجيل بطولة الدورى المصري لحين إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر وأيضا من أجل إستعدادات المنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري لبداية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم.

وقرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر ضم كل من أحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا ورجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيسي وعبدالله السعيد من فريق بيراميدز.

ويذكر أن نادى بيراميدز قد تأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد إقصاء فريق يانج أفريكانز التنزانى، ولا يرتبط بأي مباريات خلال الفترة القادمة.

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