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محمد صلاح يعلن جاهزيته لمواجهة جينك البلجيكي بدوري الأبطال

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:23 ص
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صلاح
صلاح
محمد جمال
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أعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر جاهزيته لخوض لقاء فريقه أمام جينك البلجيكي والمقرر له يوم الثلاثاء علي ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكى بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح جاهز لمواجهة جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا

وكان محمد صلاح عانى من إصابة خلال الفترة الماضية وتحديدا فى لقاء ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي وغاب عن مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري ولكن شارك خلال المباراة الأخيرة للريدز أمام أستون فيلا الإنجليزى بالدوري والتى انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، لمدة 65 دقيقة فقط، لخوف يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول عليه من تجدد الإصابة .

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور للمران الأخير للريدز قبل مواجهة جينك وهو يشارك بشكل سليم في المران.

وسجل محمد صلاح حتي الأن ثلاث أهداف ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم بواقع هدفين في سالزبورج النمساوى وهدف في جينك البلجيكي المباراة الماضية.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : اليسون بيكر

خط الدفاع : ارنولد، فان دايك، لوفرين، روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون، فابينيو، شامبرلين

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

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مباريات الجولة الرابعة مباراة ليفربول وجينك ليفربو صلاح

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