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أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 5/11/2019.. والعملة الأمريكية تحاول الارتفاع

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
عادت أسعار الدولار إلي حالة الإستقرار النسبي مع محاولات ضعيفة للارتفاع أمام الجنيه، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.



أسعار الدولار خلال الشهر الماضي

بلغت خسائر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية شهر أكتوبر نحو 2.5 % من قوتها، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي  16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة  16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.


اسعار الدولار فى البنوك

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

16.0766

16.2006

سعر الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

سعر الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

سعر الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.07

16.17

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.11

16.20

سعر الدولار في بنك عودة

16.07

16.17



أسعار الدولار عالميًا:

ارتفعت أسعار الدولار عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية، بدعم من عودة التفاؤل التجاري وارتفاع البورصة الأمريكية لتسجل مؤشرتها أرقام قياسية جديدة.

وارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1155 دولار.

وقفز سعر الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 108.47 ين، وارتفعت بنحو 0.2 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2914 دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.481.
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