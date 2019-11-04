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رسميًا.. ألميريا الإسباني يفسخ تعاقده مع بيدرو إيمانويل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:53 م
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البرتغالي بيدرو إيمانويل
البرتغالي بيدرو إيمانويل
علاء خليف
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أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فسخ تعاقده رسميًا مع مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، ليرحل عن تدريب الفريق بعد 3 أشهر تولي خلالها قيادة الفريق.

ألميريا الإسباني يفسخ تعاقده مع بيدرو إيمانويل

ونشر نادي ألميريا بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يُعلن خلاله إقالة مدربه البرتغالي جاء فيه: "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا،  نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد شراءه نادي ألميريا الاسباني وذلك لقيادة فريقه الجديد، بعد النتائج المميزة التي حققها المدرب مع فريق التعاون السعودي، وحصوله على أفضل مدرب بالسعودية.

وقاد "إيمانويل" فريق ألميريا الاسباني في 14 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مثلها، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الفريق 21 هدفًا تحت قيادته، بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.

ويحتل ألميريا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الاسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن فريق قادش متصدر الترتيب برصيد 34 نقطة.

ويعد بيدرو إيمانويل من المدربين المميزين سبق وخاض عدة تجارب تدريبية في البرتغال مع أندية بورتو، وكويمبرا، وأروكا، واستوريل، كما قاد فريق أبولون ليماسول القبرصي، وتولي قيادة فريق التعاون السعودي في الفترة من يوليو 2018 وحتي يونيو 2019 وحقق نتائج رائعة رفقة الفريق وحصد جائزة أفضل مدرب بالسعودية.

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الكلمات المفتاحية

تركي آل الشيخ بيدرو إيمانويل الكرة الاسبانية الدوري الاسباني ألميريا

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