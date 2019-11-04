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مصرع مجند أسفل عجلات القطار بأبو النمرس

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:31 م
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ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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لقى شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار، إثر سقوطه أسفله، وتحول إلى أشلاء، بمحطة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب، دهسا أسفل عجلات القطار، بمحطة منيل شيحة، بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال توقف القطار بمحطة منيل شيحة، حاول محمد.ر.ع.م، مجند ركوب القطار، وانزلقت قدماه، وسقط أسفل عجلات القطار، وتحول إلى أشلاء، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مجند النيابة العامة القطار الجيزة أبو النمرس

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