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"المشاط": قطاع السياحة يمثل 15 % من الناتج المحلي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:08 م
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رانيا المشاط وزيرة السياحة
رانيا المشاط وزيرة السياحة
داليا الحسين
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قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة يمثل 15 % من الناتج المحلي في مصر، مشيرة إلى أن 12 % من العمالة تعمل في قطاع السياحة.

وأوضحت المشاط"، خلال لقاء خاص مع قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، أن منتدى الاقتصاد العالمي أصدر تقرير "التنافسية والسفر"؛ والذي أشار إلى أن مصر رابع أعلى دولة تحركت في قطاع السياحة والسفر، مضيفة: "تقدمنا مراكز في السياحة المستدامة التي تعني اهتمام الدولة بالمحميات الطبيعية والسياحة الخضراء، كما أن 10% من الفنادق المصرية لديها علامة النجمة الخضراء ".

وتابعت وزيرة السياحة:" مصر حصلت على المركز الأول في القارة الأفريقية للترويج إلى مقصد سياحي وخلق علامة تجارية للدولة المصرية".
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قطاع السياحة دى الاقتصاد العالمي الناتج المحلي القارة الأفريقية العمالة السياحة

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