"المشاط": قطاع السياحة يمثل 15 % من الناتج المحلي

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة يمثل 15 % من الناتج المحلي في مصر، مشيرة إلى أن 12 % من العمالة تعمل في قطاع السياحة.



وأوضحت المشاط"، خلال لقاء خاص مع قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، أن منتدى الاقتصاد العالمي أصدر تقرير "التنافسية والسفر"؛ والذي أشار إلى أن مصر رابع أعلى دولة تحركت في قطاع السياحة والسفر، مضيفة: "تقدمنا مراكز في السياحة المستدامة التي تعني اهتمام الدولة بالمحميات الطبيعية والسياحة الخضراء، كما أن 10% من الفنادق المصرية لديها علامة النجمة الخضراء ".



وتابعت وزيرة السياحة:" مصر حصلت على المركز الأول في القارة الأفريقية للترويج إلى مقصد سياحي وخلق علامة تجارية للدولة المصرية".

