"حساب المواطن" يكشف تأثير التسجيل في دعم المواشي على البرنامج





أفاد برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الإثنين، بأنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل.





وجاء ذلك في رد برنامج حساب المواطن على استفسار، بشأن تأثير السجيل في دعم المواشي التابع لوزارة الزراعة على دعم البرنامج، وهل سينقص المبلغ في هذه الحالة؟.





ورد البرنامج قائلًا: إنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في البرنامج، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.



