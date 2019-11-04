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"حساب المواطن" يكشف تأثير التسجيل في دعم المواشي على البرنامج

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:20 م
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حساب المواطن
حساب المواطن
الفجر السعودي
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أفاد برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الإثنين، بأنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل.

وجاء ذلك في رد برنامج حساب المواطن على استفسار، بشأن تأثير السجيل في دعم المواشي التابع لوزارة الزراعة على دعم البرنامج، وهل سينقص المبلغ في هذه الحالة؟.

ورد البرنامج قائلًا: إنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في البرنامج، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

برنامج حساب المواطن
هو برنامج حكومي سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة ، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الإعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.

وأنشئ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

كما يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل، الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

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الكلمات المفتاحية

حساب المواطن المواشي السعودية البرنامج

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