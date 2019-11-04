تركي آل الشيخ يزور الخطيب بقميص الأهلي ويطمئن جماهير الفريق

تركي آل الشيخ يزور الخطيب بقميص الأهلي ، قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى بزيارة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزل الأخير من أجل المصالحة وأيضا للإطمئنان علي حالته الصحيه بعد الأزمة الأخيرة التى يعانى منها رئيس الأهلي.









ترك آل الشيخ ينشر صور تجمعه بالخطيب بقميص الأهلي

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى صور تجمعه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وهو يرتدى قميص الفريق الأحمر مما يدل على عودو العلاقات من جديد بين الرئيس الشرفي السابق للقلعه الحمراء وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.









وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" :"في زيارة ل اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا".





تركي آل الشيخ يطمئن جماهير الأهلي

قام ترك آل الشيخ بطمئنة جماهير النادى الأهلي وجماهير مصر علي صحة محمود الخطيب بعد زيارته له قائلاً :" الحمدلله هو بخير "، ويعانى رئيس الأهلي من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة والتى تلزمه بالراحه التامة.





ويذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى قد وصل أمس لمصر قادما من السعودية وكان قد كتب علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" :" وصلت مصر جو رائع وجميل جداً ... تنصحوني اتفسح فين ؟".









وبعد زيارة تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب ستفتح صفحه جديدة بين إدارة النادي الأهلي ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد الخلافات التى كانت بين الطرفين خلال الفارة الأخيرة، وكان أيضا تركي آل الشيخ أرسل مندوب عنه شخصيا لزيارة الخطيب في منزله قبل مجيئه لمصر، لعودة العلاقة مرة أخري بين النادي الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ الذى أعلن عن أهلاويته وعن استعداداته لدعم النادي خلال المرحلة المقبلة.



