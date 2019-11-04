مراد وهبة: السيسي واجه الإخوان بالإبداع (فيديو)

قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إنه ليست كل حقوق الإنسان متساوية في الأولوية، حيث يوجد هناك أولوية في هذا الملف، موضحًا أن في إطار حالة الحرب التي تعيشها مصر فأن حق الحياة أهم من حق حرية التعبير والرأي.





وأشار "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "نطق فكرا" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه لو الإنسان مهدد في حق الحياة، فلن يفيده حق حرية التعبير، مضيفا أن الرئيس السيسي واجه الإخوان بالابداع، معلقا: "شعرت بالسعادة عندما رفع الرئيس شعار ابدع".



