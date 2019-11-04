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مراد وهبة عن وصف أوائل الثانوية بالأذكياء: كل ده وهم (فيديو)
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:48 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إنه يرى أن الحضارة الإنسانية نشأت بابتداع بالتكنيك الزراعي، حتى يخرج الإنسان البدائي من أزمة طعام إلى فائض طعام.
وأشار "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "نطق فكرا" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه يجب على الأفراد الانشغال بالابداع والرؤية المستقبلية، وليس التفكير في الماضي، مضيفا أن الابداع دون تغيير يعتبر ابداع مرضي، معبرا عن رفضه لتعريفات الابداع التي تعتمد على الجدة والطرافة.
واعتبر أن وصف شخص بالذكاء أمر وهمي، حيث أنه يرى أن العقل الإنساني هو المبدع، مضيفا: "وصف أوائل الثانوية العامة وأوائل الكليات بالذكاء.. ده وهم، أنا معنديش لا ذكاء ولا غباء، أنا عندي إنسان مبدع، والطفل منذ نشأته مبدع"، موضحا أن الذكاء يعتمد على قوة الحفظ وهو عكس الابداع.
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