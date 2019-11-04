نجح نادي اتحاد جدة في حجز مكانه بدور الثمانية من البطولة العربية، والتي يطلق عليها في النسخة الحالية اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تكرار فوزه على الوصل الإماراتي مساء اليوم.





اتحاد جدة يكرر فوزه على الوصل ويعبر إلى دور الـ 8 بالبطولة العربية





وفاز الاتحاد على الوصل بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة في إياب دور الستة عشر من المسابقة العربية، والتي يحمل لقبها النجم الساحلي التونسي.





وكان فريق الاتحاد قد حقق الفوز ذهابا على الوصل بهدفين مقابل هدف من توقيع البرازيلي رومارينيو ، ليتأهل إلى دور الثمانية متفوقا بنتيجة 4-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.





وكان الاتحاد بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من:





حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.





خط الدفاع: حمدان الشمراني، عبد المحسن فلاتة، مروان داكوستا، طارق عبد الله.





خط الوسط: كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي، رومارينهو، خالد السميري، عبد العزيز البيشي.





خط الهجوم: بريجوفيتش.





أما الوصل فقد بدأ المباراة بهذه التشكيلة:





حميد عبدالله، خالد سبيل، لوكاس جالفاو، جروج دووبنج، فارس خليل، خميس اسماعيل، حمد البلوشي، فيرناندو جايبور، أحمد علي، جواكيم بيريز، علي صالح















