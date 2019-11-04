"الإمارات تصنع".. نموذج عربي فريد في "التنافسية الصناعية"

نجحت دولة الإمارات في التقدم 13 مركزاً خلال 8 سنوات على مؤشر «اليونيدو» للقدرة التنافسية الصناعية والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم، كما أظهرت بيانات المؤشر، أن الإمارات وصلت المرتبة 41 على مؤشر أداء التنافسية لعام 2018، مقارنة بالمرتبة 54 عام 2010، قد أطلقت دولة الإمارات منصة «الإمارات تصنع» (يو إيه إي مكس) لدعم الصناعة.

منصة «الإمارات تصنع»

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، إن الإمارات أطلقت منصة «الإمارات تصنع» (يو إيه إي مكس)، وهي عبارة عن منصة الاتحادية طورتها الوزارة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، كما زودت الوزارة المنصة بالمعلومات والإجراءات المطلوبة من ناحية التراخيص لتكامل الجهود.

وأضاف المزروعي خلال فعاليات مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، ويستمر حتى 7 نوفمبر 2019، تحت شعار «الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلاً أفضل»، أن هذه المنصة تعد أول منصة رقمية عالمية، وتشمل خريطة تفاعلية تضم 8000 مصنع من كل مناطق الدولة، هو ما يسهل عملية البحث، تعمل الوزارة علي تحديث المنصة أولاً بأول، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة.

الاستثمار الصناعي

أوضح المزروعي، أن المنصة تخدم المستثمرين بتوفير كل المعلومات المطلوبة عن القطاع الصناعي، وتدعم المنصة من يرغب في الاستثمار الصناعي، وتوفر المنصة فرصة للمستثمر أن يختار القطاع الذي يناسبه، والإمارة التي يريد العمل فيها.

أكد المزروعي، أن توفر المنصة للمستثمر معلومات عن شروط التراخيص بها، والمميزات التي تعرضها هذه الإمارة لكل صناعة، وجميع البيانات والمعلومات المطلوبة قبل الاستثمار ومعلومات خاصة للمستثمرين الأجانب قبل القدوم للدولة، مضيفا أنه لا توجد رسوم على الدخول للمنصة، كما أنها أصبحت متاحة للمستثمرين منذ أمس.

قضايا التنمية المستدامة

أشار المزروعي إلى أن الإمارات تستضيف المؤتمر الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهو ما يعكس مكانة الإمارات وجهدها في دعم قضايا التنمية ومساعدة الدول النامية للنجاح في الثورة الصناعية الرابعة، حيث تبدأ الإمارات صفحة جديدة في تطوير الصناعة، وتستعد الإمارات لإطلاق السياسة العامة للصناعة التي تشمل محاور كثيرة.

أكد وزير الطاقة والصناعة، إن الامارات حققت نسبة كبيرة من النجاح بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط خلال سبتمبر الماضي بعد الاجتماع في أبوظبي، كما أن الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» يسبقه اجتماع للجنة مراقبة الإنتاج، ويسعى عدد من الدول إلي الانضمام إلى اتفاق «أوبك بلس»، الذي يشمل أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها، بما يضمن توسيع العمل لتحقيق أمن الإمدادات والحفاظ على توازن السوق

أداء التنافسية

أشار المزروعي إلى أن بيانات مؤشر أداء التنافسية أظهرت أن الإمارات حققت المرتبة الحادية والأربعين على المؤشر لعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين عام 2010، فيما احتلت الإمارات المركز الأول عربيا والخامس علي مستوى العالم ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، ذلك وفقا تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019 ، الذي يصدر عن مركز التنافسية العالمي، كما حققت الدولة المرتبة الثالثة علي مستوى العالم في مؤشر «التنوع الاقتصادي.

أكد عدد من رجال الصناعة، إن منصة «الإمارات تصنع» تساهم في جذب الاستثمار الوطني والأجنبي نحو القطاع الصناعي المحلي، بالإضافة إلي دعم واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة التي تحقق تعزيز التنمية الصناعية الشاملة، كما أن المبادرة الجديدة تهدف توحيد جهات التراخيص الصناعية، التي تعطيها الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، كما تعمل على تسهيل الإجراءات.

وأضاف رجال الصناعة، أن المنصة الرقمية الجديدة تضفى الصبغة العالمية علي الصناعة في الامارات، كما تضع دولة الإمارات على الخريطة الصناعية الدولية، وهي تؤكد للمجتمع الدولي حرص القيادة الرشيدة على دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مختلف إمارات الدولة، في القطاع الصناعي الذي يعتبر أحد أهم الأسس في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.