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لميس الحديد تكشف تفاصيل برنامج طروحات شركات القوات المسلحة في البورصة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:30 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على برنامج طروحات الشركات العامة وشركات القوات المسلحة في البورصة، قائلة: "طرح شركات القوات المسلحة ينهي الأقاويل، ويؤدي للشفافية والإفصاح".

وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن طرح الشركات في البورصة يؤدي إلى توسع قاعدة الملكية، وتوفير السيولة من خلال المواطنين، وهو تمويل بعيد عن الاقتراض من القنوات التمويلية المختلفة، مثل البنوك وغيره من مصادر التمويل.

وأضافت أن الطروحات تؤدي إلى تطبيق الحوكمة مما يؤدي إلى الشفافية مما يؤدي لتطوير الآداء، كما أنه يغلق الأقاويل حول ما يسمى بـ "الصندوق الاسود"، كما أنها ستوفر الشفافية والإفصاح.

وأشارت إلى أن هناك قطاعات واعدة جيدة؛ مثل الأسمنت والحديد والثروة المعدنية والكمياويات، موضحة أن المصريين لديهم ثقة في نجاح الشركات، وأنها تفيد المواطنين والشركات على حد السواء.
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