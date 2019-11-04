فرض عقوبات أمريكية علي نجل خامنئي ومستشار علي أكبر ولايتي

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بإيران، من بينهم نجل المرشد الإيراني، إضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك في الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها، أن العقوبات تشمل مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز" عربية.

كما طالت العقوبات كلا من مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، ورئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، "لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران".

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، إن النظام الإيراني يواصل استهداف المدنيين الأبرياء لاستخدامهم كـ"بيادق" في العلاقات الخارجية الفاشلة، متعهدًا بفرض المزيد من العقوبات عليها.

وتابع بيان البيت الأبيض: "سنواصل فرض عقوبات على إيران إلى أن تغير سلوكها العدائي.. على النظام الإيراني أن يختار".

مضيفًا: "بدلا من أن تكون إيران الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب، يمكنها أن تضع الشعب الإيراني في أولوياتها، يمكن أن تختار السلام بدل حجز الرهائن والاغتيالات والتخريب والاختطاف البحري والهجمات على أسواق النفط العالمية".

وختم البيت الأبيض بالقول: "الولايات المتحدة تسعى للسلام، ونحن ندعم الشعب الإيراني. لقد حان الوقت للنظام الإيراني أن يفعل الشيء نفسه".

ويشار إلى أنه في 4 نوفمبر عام 1979، اقتحم مئات الإيرانيين السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 مواطنا أمريكياً لمدة 444 يومًا، وانتهت الأزمة في 20 يناير 1981 بإطلاق سراح الرهائن.