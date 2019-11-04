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إصابة "جوميز" الأبرز.. ملخص وأهداف مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:24 م
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توتنهام وإيفرتون
توتنهام وإيفرتون
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تعادل فريق إيفرتون مع مضيفه توتنهام بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، فى ختام منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019 - 2020.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من اللقاء، وجاء الأداء متوسطا من جانب الفريقين، دون تشكيل خطورة على المرمى، إذ انحصر اللعب فى وسط الملعب.

وفى الشوط الثاني، سجل ديلي ألي هدف توتنهام الأول فى الدقيقة 63، ولكن نجح سينك توسون مهاجم إيفرتون، فى خطف هدف التعادل، فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

وشهدت المباراة تعرض البرتغالي أندريه جوميز، لاعب وسط فريق إيفرتون، لإصابة مروعة، نتيجة تدخل الكوري الجنوبي سون مهاجم توتنهام، مما أدى إلى كسر وخلع في الكاحل.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده للنقطة 13 فى المركز الحادي عشر، بينما لرتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 11 فى المركز السابع عشر، ويتصدر ليفربول ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

تشكيل مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:-

وبدء توتنهام مباراته أمام إيفرتون بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: بن ديفيز - توبي ألديرفيرلد - دافينسون سانشيز - سيرجي أورييه.

خط الوسط: تاجي ندومبيلي - موسى سيسوكو - ديلي آلي.

خط الهجوم: كريستيان إيركسين - سون هيونج مين - لوكاس مورا.

وبدء إيفرتون مباراته أمام توتنهام بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جوردن بيكفورد.

خط الدفاع: سيديبي - ماسون هولجيت - ياري مينا - لوكاس دينيه.

خط الوسط: أندريه جوميز - فابيان ديلف - توم ديفيز.

خط الهجوم: ثيو والكوت - ريتشاليسون - أليس إيوبي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:-

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