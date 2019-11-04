شبكة إم بي سي .. "فضائح الطغيان العثماني"

ذكرت صحيفة "سعودي جازيت" اليوم الاثنين أن شبكة التليفزيون "إم بي سي" المملوكة للسعودية تستعد لبث مسلسل درامي "يكشف طغيان العثمانيين وتاريخهم الدموي".

وقالت إن المسلسل الذي يحمل عنوان "ممالك النار"يصور زوال دولة المماليك في أوائل القرن السادس عشر على أيدي الإمبراطورية العثمانية ومن المقرر أن يبدأ ظهوره في 17 نوفمبر.

ليست هذه هي أول حروب تلفزيونية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، التي ازدادت شعبية المسلسلات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم العربي.

فقد أعلنت أكبر شبكة أقمار صناعية في الشرق الأوسط العام الماضي أنها ستسحب جميع المسلسلات التركية وسط تصاعد التوتر بين انقره والرياض.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب أزمة إقليمية فرضت فيها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها حصارًا على حليف تركيا الإقليمي قطر.

وفي اشارة الى المسلسل على أنه "أكبر مشروع درامي في العالم العربي في عام 2019" ، قالت الجريدة السعودية إن مملكة النار ستتباهى بـ "المؤثرات البصرية الرائعة والمعارك الشديدة والقصص المتشابكة والشخصيات المركبة".

ونقلت عن المنتج الحريري ياسر حارب قوله "نحن فخورون بالإعلان عن مسلسل # مملكة النار الذي نأمل أن نبدأ مرحلة جديدة في الدراما العربية ونفخر ببدء بثه على قناة إم بي سي".