Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:21 م
Advertisements
موعد مباراة الزمالك القادمة
موعد مباراة الزمالك القادمة
حسام مجدي
Advertisements
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين 4 نوفمبر رسميا مواعيد مباريات المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر منذ فترة تأحيل مباريات الدوري المصري لحين إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

إعلان مواعيد مباريات الأهلي والزمالك

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك المؤجلتين عقب العودة من فترة التوقف الحالية بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

موعد مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدوري المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي إنبي يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي انبي في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة وحيده من أصل 5 مباريات خاضها الفريق البترولي حتى الآن في البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك القادمة كرة القد م رياضة بطولة امم افريقيا 23 الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 9 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي خلافه مع الأهلي (صور)

منذ ربع ساعة

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 9 ساعات

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

07:22 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status