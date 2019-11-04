Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرع داعش في الصومال يبايع زعيم التنظيم الجديد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

أعلن فرع تنظيم داعش في الصومال في بيان مبايعته لأبي إبراهيم الهاشمي القرشي الذي أعلنه التنظيم زعيما جديدا له بعد مقتل أبو بكر البغدادي.

ونشر فرع التنظيم بالصومال صورًا على إنستغرام لنحو 12 مقاتلا يقفون بين الأشجا، يعلنون مبايعة القرشي.

وأعلن التنظيم تعيين القرشي زعيمًا جديدًا له يوم الخميس في رسالة صوتية أكد فيها أيضا مقتل البغدادي وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أعلنت ولاية سيناء، فرع تنظيم داعش في مص، على تليغرام مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي.

ونشرت ولاية سيناء صورا لنحو 24 مقاتلا وسط الأشجار وكتب أسفل الصور ”جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي".

وقتل البغدادي بعد غارة لقوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا.

من المرجح أن يتسبب موته في انشقاق داعش، تاركًا كل من يظهر كقائد جديد له في مهمة إعادة المجموعة إلى الوراء كقوة مقاتلة، وفقًا للمحللين.

ويشن داعش حرب عصابات منذ فقدانه السيطرة على آخر معقل كبير له في سوريا في مارس ، وأعلن مسؤوليته عن تنفيذ عشرات الهجمات في عدة بلدان بأنحاء العالم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لصومال داعش ابرا إبراهيم الهاشمي القرشي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 9 ساعات

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فالفيردي يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

منذ أقل من ساعتين

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مستشار أمني: هاتف مساعد "البغدادي" أطاح بـ4 قيادات لداعش

عاجل.. داعش يعلن اسم خليفة "البغدادي"

الأسد: سوريا لم تسمع بمقتل البغدادي إلا من خلال الإعلام

ترامب: لدى "داعش" زعيم جديد ونحن نعرف هويته بالتحديد

ابو ابراهيم الهاشمي القرشي خليفة البغدادي .. من هو زعيم "داعش" الجديد؟

التفاصيل الكاملة لأول عملية إرهابية لـ"داعش" بعد مقتل أبو بكر البغدادي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

07:22 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status