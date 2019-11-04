فرع داعش في الصومال يبايع زعيم التنظيم الجديد

أعلن فرع تنظيم داعش في الصومال في بيان مبايعته لأبي إبراهيم الهاشمي القرشي الذي أعلنه التنظيم زعيما جديدا له بعد مقتل أبو بكر البغدادي.

ونشر فرع التنظيم بالصومال صورًا على إنستغرام لنحو 12 مقاتلا يقفون بين الأشجا، يعلنون مبايعة القرشي.

وأعلن التنظيم تعيين القرشي زعيمًا جديدًا له يوم الخميس في رسالة صوتية أكد فيها أيضا مقتل البغدادي وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أعلنت ولاية سيناء، فرع تنظيم داعش في مص، على تليغرام مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم أبي إبراهيم الهاشمي القرشي.

ونشرت ولاية سيناء صورا لنحو 24 مقاتلا وسط الأشجار وكتب أسفل الصور ”جانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي".

وقتل البغدادي بعد غارة لقوات أمريكية خاصة في شمال غرب سوريا.

من المرجح أن يتسبب موته في انشقاق داعش، تاركًا كل من يظهر كقائد جديد له في مهمة إعادة المجموعة إلى الوراء كقوة مقاتلة، وفقًا للمحللين.

ويشن داعش حرب عصابات منذ فقدانه السيطرة على آخر معقل كبير له في سوريا في مارس ، وأعلن مسؤوليته عن تنفيذ عشرات الهجمات في عدة بلدان بأنحاء العالم.