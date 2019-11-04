نشرة "مرور الفجر".. كثافات مرورية بكورنيش النيل وكوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس

ظهرت كثافات مرورية في معظم المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، تكدسات مرورية عالية، تزامنًا مع الذروة المسائية، اليوم الاثنين، وذلك أثناء خروج الموظفين من أعمالهم، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية.





وشهدت الطرق التالية بعض الكثافات المرتفعة والمتوسطة تزامنا مع زيادة الأحمال في تلك الفترة، صلاح سالم من كوبري أكتوبر لنفق العروبة ومن كوبري المطار لنفق العروبة، وكوبري 15مايو اتجاه المهندسين، المحور من ناهيا لكوبري 15 مايو والعكس من كوبري 15مايو للدائري، وكوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس، والدائري عند بهتيم في الاتجاهين وعند كورنيش النيل اتجاه المريوطية.





كما ظهرت الكثافات على كورنيش النيل أمام المحكمة الدستورية، وجوزيف تيتو اتجاه الهايكستب، والأوتوستراد من نفق زهراء المعادي للدائري، وشارع الثورة في الاتجاهين، كوبري أكتوبر من المهندسين لرمسيس ومن صلاح سالم للأوتوستراد، وكوبري أكتوبر من الدمرداش لرمسيس ومن التحرير للمهندسين، ونفق الأزهر اتجاه وسط البلد.



