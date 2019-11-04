"الجارحي" تسير علي خطي حديد عز وتخفض أسعار الحديد 800 جنيه

أسعار حديد الجارحي اليوم الإثنين

تراجعت أسعار حديد الجارحي بنحو 800 جنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنت شركة الجارحي للحديد والصلب، مع إلغاء الحوافز الخاصة بالتجار.

ليصبح سعر حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن أطوال تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد عز اليوم

فقدت أمس أسعار حديد عز نحو 730 جنيهًا بحسب ما أعلنت الشركة ليصبح أسعار تسليم أرض المصنع 10170 جنيهًا اليوم، بدلا من 10900 جنيه في اليوم الأول من الشهر الجاري، لتستقر خلال تعاملات اليوم الإثنين.









أسعار الحديد اليوم





سار حديد الجارحي علي خطي حديد عز ليعلن تراجع الأسعار، كما توقع تجار وموزعي الحديد أن تعلن باقي المصانع تراجع الأسعار، وذلك من أجل مواجهة حالة الركود التي يمر بها سوق مواد البناء وزيادة المخزون لدي المصانع، مع وجود تراجع فى تكلفة الإنتاج مع تراجع سعر خام "البليت" عالميًا ليسجل 70 دولار للطن.









أسعار مواد البناء خلال الشهر الماضي





أوضحت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن أسعار الإسمنت والحديد وجميع مواد البناء تراجعت بنسبة تقدر بـ25% خلال شهرين فقط، وهذا التراجع يعطي مؤشرات بأن الأسعار ستنخفض خلال المرحلة المقبلة.









أسعار الحديد اليوم فى الأسواق





سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن





سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن





سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن





سعر حديد بشاي 10 آلاف و150 جنيه للطن





سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن





سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن





سعر حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن





سعر حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن





لماذا تراجعت أسعار الحديد في مصر؟

مجموعة من العوامل ساهمت في الضغط على أسعار الحديد لتتراجع في الأسواق المصرية، من ضمنها تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة.