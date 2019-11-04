عمرو دياب يتصدر الأكثر بحثًا بعد طرح بوستر "أول يوم في البعد"

تصدر الفنان عمرو دياب "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن عن أحدث أغانيه "أول يوم في البعد"، ضمن ألبومه الأخير "أنا غير".





نشر عمرو دياب البوستر الرسمي، لأغنية "أول يوم في البعد"، من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





يشار إلى أن أغنية "أول يوم في البعد" قد غناها عمرو دياب خلال عدد من الحفلات خلال الفترة الماضية، قبل أن يطرحها بشكل رسمي عبر منصات الاستماع الإلكترونية، أو من خلال حسابه الرسمي، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





أغنية "أول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد الملكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي لأسامة الهندي، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا خلال الحفلات قبل طرحها بشكل رسمي.





طرح عمرو دياب من ألبوم "أنا غير" خمس أغنيات، من خلال قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي "بحبه"، و"أنا غير"، و"تحيرك"، و"يوم تلات"، و"قدام مرايتها"، و"متغير".



