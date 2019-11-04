تفاصيل اعتماد حركة هيكلة الإدارات الهندسية بالدقهلية



ونقل المهندسة ايمان احمد ابو رسلان عيد من مدير تخطيط ومشروعات بمركز ومدينة شربين الي مدير تخطيط ومشروعات بمركز ومدينة دكرنس.



ومن بين من شملتهم الحركة المهندس محي الدين البيلي أحمد حجازي من مدير تنظيم بمركز ومدينة دكرنس الي مدير تنظيم بمركز ومدينة شربين، المهندس محمد حسين محمد السيد من مدير تخطيط بمركز ومدينه دكرنس الي مدير تخطيط ومشروعات بمركز ومدينة شربين.



كما اعتمد في الحركة المهندس حمادة حسن عبد الغني العراقي من مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة شربين إلى مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة دكرنس، والمهندس حمدي السيد محمد الدياسطى من مدير تنظيم مركز ومدينة شىبين إلى مدير تنظيم بمركز ومدينة دكرنس.



وقع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي اعتماد حركة تنقلات وتغيرات ل ١٣ مهندس علي مستوي ٤ مراكز بمحافظة الدقهلية.جائت الحركة في اطار اعادة هيكلة الإدارات الهندسية التي كلف بها محافظ الإقليم السكرتير العام للمحافظة الدكتور ايمن مختار عقب توليه منصبه.تضمنت الحركة نقل المهندس سالم محمد محمد عقده من مدير التخطيط بمركزومدينة طلخا الي مدير الادارة الهندسية ومدير التخطيط بحي غرب المنصورة، ونقل المهندس عماد السيد محمد عبد الرحمن من مهندس بمديرية الاسكان والمرافق الي مدير تنظيم بحي غرب المنصورة.وشملت الحركة نقل المهندسة أزهار محمد طه الديب من مهندس بمديرية الاسكان والمرافق إلى مدير المشروعات بحي غرب المنصورة، ونقل المهندس أحمد عبده عبدالمقصود من مدير الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة الي مدير الدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا.كما شملت الحركة نقل المهندس محمد حسين المهدي من مدير تنظيم بحي غرب المنصورة الي مدير تنظيم بمركز ومدينة طلخا، ونقل المهندس عزمي محمد رمضان من مدير التخطيط بحي غرب المنصورة الي مدير التخطيط بمركز ومدينة طلخا.وتضمنت الحركة نقل المهندسة حنان عبد الحميد من غرب المنصورة إلى مدير المشروعات بمركز ومدينة طلخا، ونقل المهندسة نجوي مدبولي سعد حسن من مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة دكرنس الي مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة شربين.