أسامة منير يوجه رسالة للشباب: "مش من الرجولة انك تسقط بنطلونك أو تلبس بلوزة ضيقة بترتر"

قال الإعلامي أسامة منير، إن البعض ينتقده بسبب تقديمه برنامج عن الحب لفترة طويلة، معقبًا: "البعض بيقول يا عم كفاية حب وتلزيق وبتاع، ومزهقتش من التلزيق،..بعض الشباب فاكرين إن الرجولة أحمد السقا".



وتابع "منير"، خلال حواره ببرنامج "كلام ستات"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين أن الفنان أحمد السقا شاعر وفنان جميل جدًا، وفي غاية الاحترام، لكن البعض يعتقد إن الرجولة أكشن، متابعًا: "أحمد السقاء بيمثل حالة معينة، ومعتقدش أنه عايش كده".



ووجه رسالة للشباب قائلًا: "مش من الرجولة إنك تسقط بنطلونك، أو تلبس بلوزة ضيقة بترتر، وتدلل شفافيك وأنت من منطقة شعبية، الرجولة ذوق وأدب، ومواقف".



وأشار إلى أن برنامج "أنا والنجوم وهواك" الذي يقدمه في إذاعة "نجوم إف أم" هو الوحيد الذي لا يذاع على القناة التابعة للإذاعة، لافتًا إلى أنه رفض ظهور برنامجه على التلفزيون، والإذاعة تفهمت هذا الأمر.

