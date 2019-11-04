بالفيديو.. شوارع القاهرة ترحب بالمستشار تركي آل الشيخ





شهدت شوارع القاهرة ترحيبا خاصاً بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.وأظهر فيديو التقطه أحد المارة، أتوبيسا مكشوفا يعتليه بعض الأشخاص وبجوارهم الأعلام المصرية.كما أظهر الفيديو، صوراً للمستشار تركي آل الشيخ، معلقة على ظهر الأتوبيس ومكتوب عليها بعض العبارات، التي تظهر حفاوة الاستقبال.يشار إلى أن "آل الشيخ"، وصل إلى مصر، مساء أمس الأحد، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان نيته زيارة رئيس الأهلي محمود الخطيب، للاطمئنان على صحته.ونقلت «المصري اليوم» في تصريحات قالت إنها من مصدر مقرب من «آل الشيخ» تفيد أنّ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، قرر القيام بزيارة سريعة إلى مصر، لإنهاء بعض الأعمال الخاصة.وأوضحت التصريحات أنه لم يتم الترتيب لزيارة الخطيب حتى الآن، لكن المؤكد أن آل الشيخ حريص على رؤية رئيس الأهلي للاطمئنان عليه، وسيقوم بذلك حال استطاع.