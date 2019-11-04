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جامعه قناة السويس تستقبل وفد مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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جانب للقاء
جانب للقاء
هشام إسماعيل
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شدد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة أن تكون كلية العلاج الطبيعي مميزة بلائحة تطابق اللائحة الاسترشادية مع مراعاة التميز، وذلك تنفيذًا لتوجه الدولة بضرورة زيادة كليات العلاج الطبيعى على مستوى الجمهورية.

وتحرص جامعة القناة على تقديم تخصصات جديدة ومتميزة، وذلك ليحظى خريج كليه العلاج الطبيعى بفرص عمل إقليمية ودولية، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة لوفد مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى بمصر برئاسة الدكتور سامى سعد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، وضم الدكتور حافظ شوقى والدكتور أمير صالح وكيلا النقابة والدكتور خاطر جاد أمين عام النقابة والدكتورة ناهد الحسينى أمين عام مساعد النقابة، والدكتور أحمد عزت امين صندوق النقابة، واللواء الدكتور عبد الله إبراهيم.

وأضاف الدكتور طارق راشد رحمي أن الجامعة بصدد إنشاء جامعة أهلية تضم ٧ كليات جديدة ونخطط أن يكون من ضمنها كليه للعلاج الطبيعي، وذلك للاحتياج الشديد لهذا التخصص، وأكمل رئيس الجامعة كما تحرص الجامعه على اختيار كليات جديدة تخدم المنطقة الحيوية التى توجد بها ونسعى الي إضافة كليات مثل كليه التكنولوجيا الصناعية والقانون البحرى والدولى وغيرها من المجالات التى تحتاجها المشروعات الكبرى داخل المنطقة التى تضع عليها مصر الكثير من الآمال بالمستقبل.

ومن ناحيته أكد الدكتور سامى سعد النقيب العام أن ما شاهده اليوم داخل جامعه قناة السويس يعد نقلة نوعية داخل الجامعات الحكومية وتابع ان كليه العلاج الطبيعى ستمنح أول درجه بكالوريوس للعلاج الطبيعى والتأهيل ولذلك لابد أن تكون اللائحة إرشادية لجميع كليات طب العلاج الطبيعى. هذا وقدم الدكتور طارق راشد درع الجامعة للنقيب العام للنقابة ومن جانبه قدم الدكتور سامى سعد درع النقابة للدكتورة منى غالى تقديرا منه لمجهودها واسهامتها لوضع لائحة كلية العلاج الطبيعي.

ورافق الوفد إثناء جولته بمقر كليه العلاج الطبيعى المحاسب سمير النجار امين عام الجامعة، والدكتورة منى غالى وكيل كليه الطب لشئون التعليم والطلاب،والدكتور محمد غنيم مدير مركز تطوير التعليم، وهدي فرج امين الجامعة المساعد، والمهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية، ومنى فيصل امين الجامعة المساعد لمقر الجامعة القديمة.
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